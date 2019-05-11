Футбол
«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»Матч ТВ вчера в 11:57
В матче 36-го тура ФНЛ «Сибирь» была сильнее «Армавира» на его поле. Единственный мяч на 46-й минуте забил 20-летний нападающий новосибирцев Илья Сафронов.
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Шоу-бизнес
В РПЦ осудили Петросяна за «связь с молодой девицей»
Обновлено в 01:22
Культура
Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским
Обновлено вчера в 02:25
Здоровье
Дерматолог рассказал, какие родинки могут быть опасны для здоровья
Родинки могут быть на любом участке тела, в том числе на ладонях, плоскими и выпуклыми, разными по размеру и даже превышать 6 мм.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к работе после родов
Примечательно, что в работе над указанным проектом принимают участие, в том числе, принц Уильям и его супруга Кэтрин, пишет StarHit.
Обновлено вчера в 23:07
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
ASUS подготовила юбилейную материнскую плату, видеокарту и периферию к своему 30-летию
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге
Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 10:03
Культура
Умерла звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:11
Авто
Первый Tesla Model Y тестируется на дорогах общего пользования
Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Model Y проходит испытания на дорогах общего пользования.
Обновлено вчера в 06:03
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Совфеде сообщили о перспективах отмены виз между Россией и Японией
Глава Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что перспективы отмены виз между Россией и Японией существуют, но предполагается, что этот процесс будет долгим.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено вчера в 03:56
Наука
На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено вчера в 11:32
Финансы
Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем
На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Общество
Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро
Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Технологии
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами
Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас заявила, что власти страны вводят контроль за социально значимыми продуктами питания.
Обновлено в 00:51
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10