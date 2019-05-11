Футбол

«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»Матч ТВ вчера в 11:57

В матче 36-го тура ФНЛ «Сибирь» была сильнее «Армавира» на его поле. Единственный мяч на 46-й минуте забил 20-летний нападающий новосибирцев Илья Сафронов.
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Новосибирские футболисты обыграли соперников из Краснодарского края

НГСвчера в 12:39

«Сибирь» победила «Армавир» в матче ФНЛ

РИА Новостивчера в 12:19

Борющийся за сохранение прописки в ФНЛ «Армавир» уступил лишившейся шансов на спасение «Сибири»

Sport24.ruвчера в 11:53

Вылетевшая в ПФЛ «Сибирь» обыграла «Армавир»

Спорт-Экспрессвчера в 12:00

«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»

Матч ТВвчера в 11:57

«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»

Sportbox.RUвчера в 11:57

«Армавир» на своём поле проиграл «Сибири»

Чемпионатвчера в 12:02
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Шоу-бизнес

В РПЦ осудили Петросяна за «связь с молодой девицей»

Обновлено в 01:22
Культура

Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским

Обновлено вчера в 02:25
Здоровье

Дерматолог рассказал, какие родинки могут быть опасны для здоровья

Родинки могут быть на любом участке тела, в том числе на ладонях, плоскими и выпуклыми, разными по размеру и даже превышать 6 мм.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе после родов

Примечательно, что в работе над указанным проектом принимают участие, в том числе, принц Уильям и его супруга Кэтрин, пишет StarHit.
Обновлено вчера в 23:07
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
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ASUS подготовила юбилейную материнскую плату, видеокарту и периферию к своему 30-летию

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 10:03
Культура

Умерла звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:11
Авто

Первый Tesla Model Y тестируется на дорогах общего пользования

Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Model Y проходит испытания на дорогах общего пользования.
Обновлено вчера в 06:03
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Единоборства

Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе

Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера

Обновлено вчера в 16:00
Политика

В Совфеде сообщили о перспективах отмены виз между Россией и Японией

Глава Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что перспективы отмены виз между Россией и Японией существуют, но предполагается, что этот процесс будет долгим.
Обновлено в 01:26
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено вчера в 03:56
Наука

На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Политика

Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено вчера в 11:32
Финансы

Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем

На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье

Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами

Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас заявила, что власти страны вводят контроль за социально значимыми продуктами питания.
Обновлено в 00:51
Общество

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака

Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10
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Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
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