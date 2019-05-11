Футбол

«Сибирь» минимально обыграла «Армавир»Евро-футбол.ру 12:05

"Армавир" и "Сибирь", команды из нижней четверти турнирной таблицы ФНЛ, играли в матче 36-го тура. Судьбу противостояния решил один точный удар, его автор Илья Сафронов, гости были сильнее (1:0). У "Сибири" 33 очка и 18-е место, "Армавир" всего в одном балле на зоной вылета.
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Вылетевшая в ПФЛ «Сибирь» обыграла «Армавир»

Спорт-Экспресс12:00

«Сибирь» минимально обыграла «Армавир»

Евро-футбол.ру12:05

«Армавир» на своём поле проиграл «Сибири»

Чемпионат12:02

«Сибирь» победила «Армавир» в матче ФНЛ

РИА Новости12:19

«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»

Матч ТВ11:57

«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»

Sportbox.RU11:57

Борющийся за сохранение прописки в ФНЛ «Армавир» уступил лишившейся шансов на спасение «Сибири»

Sport24.ru11:53
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Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

WSJ рассказала о секретной ракете США

Обновлено 09 мая в 08:42
Кино

Умер оскароносный сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент

Американский сценарист Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет в Сиэтле. Как стало известно, он скончался по естественным причинам.
Обновлено в 08:41
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Хоккей

Нападающий Алексей Кручинин вернулся в «Трактор»

Обновлено в 09:26
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Футбол

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»

Футболисты «Анже» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции проиграли «ПСЖ».
Обновлено в 12:51
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Происшествия

Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве

Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии

Обновлено в 09:34
Здоровье

7 правил, чтобы дожить до 100 лет

Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Общество

Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Общество

Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле

Обновлено в 12:19
Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Политика

Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Накануне Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено в 13:05
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Музыка

Названы 25 песен, которые определят будущее музыки

Американское издание The New York Times опубликовало список из 25 песен, которые, как предполагают авторы подборки, должны определить будущее современной музыки.
Обновлено в 08:03
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