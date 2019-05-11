Футбол
«Сибирь» минимально обыграла «Армавир»Евро-футбол.ру 12:05
"Армавир" и "Сибирь", команды из нижней четверти турнирной таблицы ФНЛ, играли в матче 36-го тура. Судьбу противостояния решил один точный удар, его автор Илья Сафронов, гости были сильнее (1:0). У "Сибири" 33 очка и 18-е место, "Армавир" всего в одном балле на зоной вылета.
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