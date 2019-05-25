Футбол
«Сибирь» и «Краснодар-2» поделили очкиСпорт-Экспресс 07:52
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
В матче 38-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Краснодаром-2" – 0:0. В турнирной таблице "Сибирь" осталась на 18-м месте, а "Краснодар-2" – девятый.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
Хоккей
Сборная Финляндии открыла счёт в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии открыла счёт в матче 1/2 финала с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 11:11
Политика
Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе
Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Спортинг» обыграл «Порту» и выиграл Кубок Португалии
«Спортинг» завоевал Кубок Португалии. В финале лиссабонский клуб одержал победу над «Порту».
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Футбол
Венгер может возглавить «Виссел Кобе»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.
Обновлено в 09:20
Автоспорт
Шарль Леклер: Надеюсь, в команде мне всё объяснят
Обновлено в 09:56
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Наука
ИИ сам научился различать числа и количество предметов
ИИ показал, как глобальные изменения климата повлияют на частные дома через 50 лет «Это было очень интересно для нас, потому что именно такие реакции на количество предметов и числа мы видим в реальных нейронах мозга», — говорят ученые.
Обновлено в 14:45
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Хоккей
«Красная машина» остановлена. Россия всухую уступила Финляндии — 0:1
Третий раз в постсоветской истории уступаем со счетом 0:1, в провальном 2000 году нас так унизила Беларусь, а 17 лет назад — Финляндия.
Обновлено в 14:56
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Порошенко дал совет Зеленскому по поводу украинских моряков
Nation News писало, что Зеленский готов прекратить конфликт с Кремлем в случае выполнения Россией требования Международного трибунала ООН по освобождению украинских моряков и кораблей.
Обновлено в 14:00
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено в 11:24
Хоккей
Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном
Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.
Обновлено в 14:15
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Хоккей
Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ
Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Футбол
Роши продлил контракт с «Ахматом»
Обновлено в 14:36
Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Политика
Заместитель ростовского губернатора подал в отставку
Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45