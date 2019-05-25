Футбол

«Сибирь» и «Краснодар-2» поделили очкиСпорт-Экспресс 07:52

Сибирь — Краснодар-2
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
В матче 38-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Краснодаром-2" – 0:0. В турнирной таблице "Сибирь" осталась на 18-м месте, а "Краснодар-2" – девятый.
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