Футбол
«Сибирь» и «Краснодар-2» голов не забилиМатч ТВ 07:49
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице «Краснодар-2» (51 очко) занимает девятое место, «Сибирь» (37) завершила сезон на 18-й позиции.
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