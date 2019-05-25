«Сибирь» и «Краснодар-2» голов не забилиМатч ТВ 07:49

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице «Краснодар-2» (51 очко) занимает девятое место, «Сибирь» (37) завершила сезон на 18-й позиции.

«Сибирь» и «Краснодар-2» голов не забили

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