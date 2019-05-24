Сибирь — Краснодар-2 0:0Матч ТВ 07:49

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице «Краснодар-2» (51 очко) занимает девятое место, «Сибирь» (37) завершила сезон на 18-й позиции.

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Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Авто Названа дата появления Geely FY11 в России Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).

Политика России пригрозили «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков Украина намерена требовать от Германии введения в отношении России новых санкций, если Москва не выполнит решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению «керченских моряков», заявил агентству «Укринформ» в субботу, 25 мая, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Здоровье У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.

Происшествия В Колпино иномарка не пропустила цистерну «Водоканала» На пересечении Тверской улицы и набережной Комсомольского канала в Колпино произошло ДТП. Иномарка столкнулась с автоцистерной «Водоканала».

Хоккей Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

Здоровье ВОЗ признала переутомление болезнью Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.

Гаджеты В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080 Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.

Гаджеты В Twitter раскрыли полные характеристики смартфона Redmi K20 Pro Второй объектив сверхширокоугольный на 13 Мп, а третий является 8 Мп телеобъективом с диафрагмой F/2,4. Смартфон оснащен оптическим зумом и лазерным автофокусом, но оптической стабилизации в Redmi K20 Pro не будет, так как в компании решили использовать только цифровую.

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