Футбол
Сибирь — Краснодар-2 0:0Чемпионат 07:49
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Краснодар-2». Встреча состоялась на стадионе "Спартак" в Новосибирске и завершилась вничью — 0:0. Главный арбитр встречи Роман Сафьян не показал ни одной жёлтой карточки.
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