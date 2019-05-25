Футбол

Сибирь — Краснодар-2 0:0Матч ТВ 07:49

Сибирь — Краснодар-2
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице «Краснодар-2» (51 очко) занимает девятое место, «Сибирь» (37) завершила сезон на 18-й позиции.
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