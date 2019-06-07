Экономика
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и КитаяРИА Новости 08:49
Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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Си Цзиньпин: Россия и Китай рассматривают цифровую экономику как новый драйвер сотрудничества
Парламентская газета08:43
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика
Бывший завод Порошенко в Севастополе передадут в госсобственность РФ
Акции Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, принадлежавшие ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, передадут в государственную собственность России.
Обновлено в 06:55
Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
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Транспорт
Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов
Обновлено в 09:41
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Общество
Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
Обновлено в 09:12
Экономика
Минфин хочет ужесточить налогообложение олигархов
Ведомство собирается снизить срок пребывания в стране, за который человек признается налоговым резидентом, со 183 до 90 дней, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
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Политика
Гройсман увеличил долг Украины почти на $15 миллиардов
В действительности Гройсман увеличил долг страны на $14,6 миллиарда.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Жертвами ДТП в Египте стали девять человек
Обновлено в 09:39
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Футбол
«Атлетико» заинтересован в переходе Алонсо
По информации издания в переходе 28-летнего левого защитника заинтересован наставник Атлетико Диего Симеоне.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Технологии
РЖД и «РТ-Инвест» займутся развитием интернета вещей
В пятницу, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге «РТ-Инвест» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и «РЖД-Технологии» подписали соглашение о создании центра по разработке устройств LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT).
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
США решили прекратить прием турецких военных летчиков на программы обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщили источники агентству Reuters.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Политика
«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо
Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне китайской пословицей
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Религия
Папа Римский скорректировал молитву «Отче наш»
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что он не отказывается от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.
Обновлено в 10:14
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол
Дзюба не смог назвать имена футболистов сборной Сан-Марино
Нападающий сборной России Артем Дзюба затруднился ответить на вопрос о футболистах сборной Сан-Марино.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51