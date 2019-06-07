Экономика

Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и КитаяРИА Новости 08:49

Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США

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Вечерняя Москва09:10

«Всеобъемлющий стратегический партнер». Си Цзиньпин назвал новые драйверы кооперации Китая и России

Фонтанка.Ру08:40

Си Цзиньпин: цифровая экономика станет новым драйвером в отношениях КНР и России

Коммерсантъ09:16

Си Цзиньпин: Россия и Китай рассматривают цифровую экономику как новый драйвер сотрудничества

Парламентская газета08:43

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ТАСС09:14

Путин и Си Цзиньпин провели встречу с участниками Российско-китайского энергетического форума

RT на русском06:43
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
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ВМС США возложили вину за морской инцидент на российский корабль

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Бывший завод Порошенко в Севастополе передадут в госсобственность РФ

Акции Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, принадлежавшие ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, передадут в государственную собственность России.
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Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
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Транспорт

Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов

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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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Обновлено в 09:12
Экономика

Минфин хочет ужесточить налогообложение олигархов

Ведомство собирается снизить срок пребывания в стране, за который человек признается налоговым резидентом, со 183 до 90 дней, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 03:27
Политика

Гройсман увеличил долг Украины почти на $15 миллиардов

В действительности Гройсман увеличил долг страны на $14,6 миллиарда.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Жертвами ДТП в Египте стали девять человек

Обновлено в 09:39
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Обновлено вчера в 07:20
Политика

Путин впервые публично прокомментировал дело Калви

Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Атлетико» заинтересован в переходе Алонсо

По информации издания в переходе 28-летнего левого защитника заинтересован наставник Атлетико Диего Симеоне.
Обновлено в 10:03
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В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Технологии

РЖД и «РТ-Инвест» займутся развитием интернета вещей

В пятницу, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге «РТ-Инвест» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и «РЖД-Технологии» подписали соглашение о создании центра по разработке устройств LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT).
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

США решили прекратить прием турецких военных летчиков на программы обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщили источники агентству Reuters.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Политика

«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо

Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне китайской пословицей

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Религия

Папа Римский скорректировал молитву «Отче наш»

Обновлено вчера в 10:59
Политика

Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского

Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Киевской области пропал самолет

Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Политика

Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что он не отказывается от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.
Обновлено в 10:14
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол

Дзюба не смог назвать имена футболистов сборной Сан-Марино

Нападающий сборной России Артем Дзюба затруднился ответить на вопрос о футболистах сборной Сан-Марино.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
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