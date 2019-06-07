Экономика
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и КитаяРИА Новости 08:49
Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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Си Цзиньпин: Россия и Китай рассматривают цифровую экономику как новый драйвер сотрудничества
Парламентская газета08:43
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:44, Ашберн
Энергетика
Глава «Газпрома» оценил ситуацию с «Северным потоком — 2» в Дании
У «Газпрома» достаточно времени для согласования и строительства газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ — 2019 глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 13:49
Кино
Сериал «Люцифер» продлили на финальный пятый сезон
Обновлено в 06:46
Гаджеты
В Сети опубликовали изображения недорогого смартфона OPPO A1s
Предполагается, что модель будет носить название Oppo A1s, но это название официально пока не подтверждено, а по базе смартфон проходит под модельным номером Oppo CPH1925.
Обновлено в 12:44
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
Экономика
Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»
Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
ЖКХ
Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы
Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.
Обновлено в 13:18
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге
"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Реал» официально объявил о переходе Азара
Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о переходе в команду полузащитника Эдена Азара из «Челси». Футболист подписал пятилетний контракт.
Обновлено в 16:19
ЖКХ
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Политика
Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца
Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено в 12:34
Кино
Девушка нашла любовь, уснув в кино
Во время фильма девушка уснула, однако через 20 минут обнаружила, что молодой человек держит ее за руку.
Обновлено в 15:51
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Песков оценил шансы на встречу Путина и Трампа на саммите G20
Шанс на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, однако непонятно, состоится ли встреча на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Три тысячи журналистов подписали требование освободить Голунова
Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что к настоящему моменту почти три тысячи журналистов подписали требование освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:46