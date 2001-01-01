Политика

Лидер КНР призвал бороться с протекционизмомКрасная весна 02:29

Противостоять протекционизму призвал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 27 апреля на первом круглом столе форума «Один пояс — один путь». Китайский лидер отметил, что в настоящее время идет спад мировой экономики, поэтому необходимо налаживать более крепкие связи между странами.
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Лидер КНР призвал бороться с протекционизмом

Красная весна02:29

Си Цзиньпин заявил, что страны «Пояса и пути» будут вместе противостоять протекционизму

ФАН02:25

Си Цзиньпин: страны «Пояса и пути» будут вместе противостоять протекционизму

ТАССвчера в 23:11

Си Цзиньпин: Страны «Пояса и пути» будут противостоять протекционизму

МИР 24вчера в 23:51

Лидер КНР призвал участников форума в Пекине бороться с протекционизмом

Вести.Ruвчера в 23:30

Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму

Экономика сегоднявчера в 23:57

Си Цзиньпин призвал вместе противостоять протекционизму

Народные новости02:02
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Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Караулову освободили из колонии

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов

Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства

Обновлено в 00:55
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено вчера в 07:51
Футбол

Яя Туре стал футбольным агентом

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре начал агентскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета

Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
Обновлено в 00:39
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке

Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Двое погибли при падении самолета Як-18 в Хабаровском крае

Самолет Як-2 упал в Хабаровском крае, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили власти региона.
Обновлено в 02:30
Наука

Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана

В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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