Лидер КНР призвал бороться с протекционизмомКрасная весна 02:29

Противостоять протекционизму призвал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 27 апреля на первом круглом столе форума «Один пояс — один путь». Китайский лидер отметил, что в настоящее время идет спад мировой экономики, поэтому необходимо налаживать более крепкие связи между странами.

Политика Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.

Политика В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Автоспорт Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.

Происшествия Караулову освободили из колонии Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.

Происшествия В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш» На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.

Финансы Центробанк оставил ключевую ставку без изменений Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".

Футбол Яя Туре стал футбольным агентом Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре начал агентскую деятельность.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Крыму В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.

Путешествия Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Политика Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2» Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Происшествия Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.

Политика Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.

Происшествия Двое погибли при падении самолета Як-18 в Хабаровском крае Самолет Як-2 упал в Хабаровском крае, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили власти региона.

Наука Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Происшествия На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.