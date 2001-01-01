Политика
Лидер КНР призвал бороться с протекционизмомКрасная весна 02:29
Противостоять протекционизму призвал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 27 апреля на первом круглом столе форума «Один пояс — один путь». Китайский лидер отметил, что в настоящее время идет спад мировой экономики, поэтому необходимо налаживать более крепкие связи между странами.
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Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Караулову освободили из колонии
Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие
Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов
Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства
Обновлено в 00:55
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено вчера в 07:51
Футбол
Яя Туре стал футбольным агентом
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре начал агентскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета
Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
Обновлено в 00:39
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке
Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Двое погибли при падении самолета Як-18 в Хабаровском крае
Самолет Як-2 упал в Хабаровском крае, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили власти региона.
Обновлено в 02:30
Наука
Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана
В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков
Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47