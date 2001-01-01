Политика

Си Цзиньпин призвал вместе противостоять протекционизмуНародные новости 02:02

Страны-участницы инициативы правительства КНР "Один пояс — один путь" намерены вместе противостоять политике протекционизма и отстаивать принципы открытой мировой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на круглом столе форума "Один пояс — один путь".
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