Политика
Си Цзиньпин призвал вместе противостоять протекционизмуНародные новости 02:02
Страны-участницы инициативы правительства КНР "Один пояс — один путь" намерены вместе противостоять политике протекционизма и отстаивать принципы открытой мировой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на круглом столе форума "Один пояс — один путь".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
Обновлено в 04:09
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
ASRock Z390 Phantom Gaming 4S: плата формата ATX для игрового ПК
Компания ASRock анонсировала материнскую плату Z390 Phantom Gaming 4S, на основе которой можно сформировать игровую настольную станцию среднего уровня.
Обновлено в 03:13
Политика
Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 05:28
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Тимошенко осудила намерения депутатов Рады ограничить права президента
Бывший премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала намерения депутатов Верховной рады существенно ограничить права украинского президента.
Обновлено в 04:36
Политика
Священникам ПЦУ не выдали бейджи, чтобы пройти в храм Гроба Господня в Иерусалиме
Представители ПЦУ не смогут сослужить в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного Огня.
Обновлено в 04:07
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 05:22
Спорт
Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Фото дня: печатная плата неизвестной видеокарты AMD, которая получит память GDDR6 и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания
Обновлено в 04:15
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Клипперс» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
"Голден Стэйт" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" и выиграл серию первого раунда плей-офф НБА в шести матчах.
Обновлено в 01:14
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид в свой день рождения
Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом.
Обновлено в 05:03
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник, близкий к компании «Автопродукт», планируется сделать для Lada 4x4 полностью независимую подвеску, при этом работы по проекту уже начались.
Обновлено вчера в 06:30
Гаджеты
В Intel объяснили отказ от производства 5G-модемов для смартфонов
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после объявления Intel об отказе от производства 5G-модемов для смартфонов, эксперты предположили, что такие чипы будут поставлять только пять компаний — южнокорейская Samsung, американская Qualcomm, тайваньская MediaTek, а также китайские Unisoc и HiSilicon.
Обновлено в 03:24
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04