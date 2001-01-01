Политика
Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизмуЭкономика сегодня вчера в 23:57
Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к участникам международного форума "Один пояс, один путь" в Поднебесной, призвав совместно противостоять проявлениям протекционизма и строить мировую экономику на принципах открытости.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Обновлено в 06:54
Музыка
Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»
По мнению телезрителей, итоги голосования выглядят так: Совесть 15,6% Совесть 27,9% Деньги 56,5% После того, как обнародовали итоги голосования в финале, Алсу и Микелла отключили комментарии в Инстаграме.
Обновлено в 04:43
Политика
Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Политика
На форуме «Один пояс – один путь» подписано 283 документа на $64 млрд
Более 280 документов на $64 млрд долларов подписаны на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Игры
Steam празднует Alien Day и распродаёт игры по вселенной Чужого
Steam запустила акцию Alien Day специально к 40-летнему юбилею вселенной Чужого. Игры серии Alien продают со скидками до 80%.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Экономика
ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет печатать купюры номиналом 500 евро, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Погба согласовал условия контракта с «Реалом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro
Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Хоккей
Защитник Андрей Марков покинет «Ак Барс»
Стало известно, что "Ак Барс", сложивший с себя полномочия обладателя Кубка Гагарина, расстанется с несколькими хоккеистами.
Обновлено в 05:34
Футбол
Молодёжка «Локомотива» обыграла «Енисей»
"Локомотив" был сильнее "Енисея", но реализовал лишь один момент и победил со счётом 1:0, выйдя на третье место в таблице.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Малкин отправился в расположение сборной России
Обновлено в 02:25
Происшествия
Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших
Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Иерусалимский патриархат не выдал бейджи украинским священникам
Иерусалимский патриархат не выдал священникам так называемой Православной церкви Украины специальные бейджи паломников, разрешающие участие в пасхальном служении в храме Гроба Господня.
Обновлено в 05:57
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24