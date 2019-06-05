Политика
Си Цзиньпин прибыл в Москву в рамках официального визитаREGNUM 05:36
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом, сообщает 5 июня агентство Синьхуа. Как отмечает издание, главной целью визита китайского лидера в нашу страну станет налаживание российско-китайских отношений в русле стратегического партнёрства и координации в новую эпоху.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Обновлено в 01:14
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Политика
Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
Обновлено в 06:59
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Авто
Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод
5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Кагарлицкий перейдет в СКА, его контракт составит 70 миллионов рублей
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий пополнит состав СКА. По информации "СЭ", его зарплата составит 70 миллионов рублей за сезон.
Обновлено в 07:23
Общество
В столичных парках открылись пляжи и бассейны
В 17 столичных парках оборудовали места для отдыха у воды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:37
Культура
Памятник Пушкину открыли в Шереметьево
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка
Истцы отметили, что Apple взимает 30-процентную комиссию с доходов разработчиков от продаж на App Store.
Обновлено в 06:06
Политика
Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык
Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 07:10
Наука
KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях
Нидерландская авиакомпания KLM инвестировала в новый авиационный проект, который в будущем, возможно, в корне изменит подход к конструированию самолётов.
Обновлено в 06:58
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Игры
Ubisoft представила первый тизер Watch Dogs Legion
Ubisoft анонсировала новую часть серии Watch Dogs.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ
Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Политика
Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.
Обновлено в 05:55
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Футбол
Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами
На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Тройная камера и безрамочный экран: представлен смартфон Huawei Maimang 8
Китайская компания Huawei, как и было обещано, представила смартфон Maimang 8, который будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения — Midnight Black (чёрный) и Sapphire Blue (синий).
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55