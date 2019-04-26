Экономика

Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и увеличить объем импорта в КитайКомсомольская правда 01:12

Китай снизит торговые тарифы и увеличит объем импорта качественной продукции. Такое общение дал председатель республики Си Цзиньпин во время выступления на международном форуме "Один пояс, один путь".
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Си Цзиньпин
Вместе с самым большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления. Для удовлетворения постоянного потребительского спроса мы снизим различные тарифы и устраним барьеры. Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира.
— Си Цзиньпин, китайский политикКоммерсантъ 02:01

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