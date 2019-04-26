Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и увеличить объем импорта в КитайКомсомольская правда 01:12

Вместе с самым большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления. Для удовлетворения постоянного потребительского спроса мы снизим различные тарифы и устраним барьеры. Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира.

Китай снизит торговые тарифы и увеличит объем импорта качественной продукции. Такое общение дал председатель республики Си Цзиньпин во время выступления на международном форуме "Один пояс, один путь".

Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и увеличить объем импорта в Китай

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Энергетика Украина приостановила транзит российской нефти Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Происшествия В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Технологии На создание криптостойкого оборудования для 5G потратят 28 миллиардов Документ предусматривает, что за это время на покупку отечественного оборудования для сетей 5G будет потрачено около 28 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Экономика ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк» Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).

Происшествия В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Политика Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Происшествия В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».

Экономика Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.

Происшествия В Башкирии погиб человек при столкновении легковушки с маршруткой Легковая машина врезалась в маршрутный автобус, который высаживал пассажиров на остановке в Башкирии: один человек погиб, один получил травмы, сообщил в своем блоге на сайте ГИБДД по региону начальник ведомства Динар Гильмутдинов.

Хоккей Овечкин вызван в сборную России на ЧМ Капитан "Вашингтона" нападающий Александр Овечкин получил вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира по хоккею, сообщает пресс-служба национальной команды страны.

Политика В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Здоровье В больнице Гусь-Хрустального испортили лекарства на 2 миллиона рублей Вакцина (11445 доз) на общую сумму более 2 миллионов рублей, хранившаяся в холодильниках, утрачена и использованию не подлежит.

Армия и оружие В Нур-Султане назначили нового прокурора Прокурором Нур-Султана назначен бывший начальник службы по надзору за законностью приговоров генпрокуратуры Казахстана Бауыржан Мырзакеров, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Армия и оружие Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.

Происшествия Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

Политика Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник.