Политика
Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и увеличить объем импорта в КитайКомсомольская правда 01:12
Китай снизит торговые тарифы и увеличит объем импорта качественной продукции. Такое общение дал председатель республики Си Цзиньпин во время выступления на международном форуме "Один пояс, один путь".
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Вместе с самым большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления. Для удовлетворения постоянного потребительского спроса мы снизим различные тарифы и устраним барьеры. Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира.
— Си Цзиньпин, китайский политикКоммерсантъ 02:01
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