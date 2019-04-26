Политика

Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет девальвировать курс юаняLife.ru вчера в 23:05

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия международного форума "Один пояс — один путь" заявил, что Пекин не намерен обесценивать курс юаня.
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Си Цзинпинь пообещал не девальвировать курс юаня в интересах Китая

РБК04:10

Китай пообещал снизить тарифы и устранить барьеры для импортных товаров

Коммерсантъ02:01

Си Цзиньпин: Китай не будет девальвировать юань для обогащения за счет других стран

ТАССвчера в 23:02

Китай снизит тарифы и увеличит объем импорта

Интерфаксвчера в 23:50

Си Цзиньпин призвал помочь развивающимся странам «искоренить нищету»

Life.ruвчера в 23:57

Председатель КНР пообещал убрать барьеры для импорта иностранных товаров

Московский Комсомолец00:51

Си Цзиньпин пообещал не девальвировать курс юаня

РИА Новостивчера в 22:47
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
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В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

Обновлено в 09:24
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В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

В Москве загорелся университет имени Губкина

Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
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«Суперженщина»: вывалившая грудь Апина возбудила россиян

Снимком с мероприятия Алена Апина поделилась в Instagram. Звезда 90-х поделилась фото с концерта в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Актриса из сериала «Мост» умерла в возрасте 37 лет

Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
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Политика

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Накануне, 25 апреля, «Укртранснафта» приостановила прокачку нефти по маршруту Мозырь — Броды, объяснив это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.
Обновлено в 09:52
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Происшествия

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Политика

Глава ФБР считает Китай главной угрозой США в сфере шпионажа

Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности.
Обновлено в 09:28
Игры

Starbreeze вернула назад права на издание 10 Crowns

Компания взялась за издание нового проекта Дориана Ньюкомба (Civilization V), исторической 4Х-стратегии 10 Crowns.
Обновлено в 08:45
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
Политика

Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 09:48
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Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Космос

В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
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Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Авто

«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta

Обновлено вчера в 04:50
Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи

Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Обновлено в 07:57
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего

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Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник, в данный момент расследование уголовного дела завершено.
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The Bell: Россия потратит на пенсии жителям Донбасса не менее 100 миллиардов рублей в год

Выдача российского гражданства пенсионерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР может обойтись России в сумму от 100 до 175 миллиардов рублей в год.
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Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
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Обновлено в 02:33
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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