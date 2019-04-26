Политика

Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет девальвировать курс юаняLife.ru вчера в 23:05

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия международного форума "Один пояс — один путь" заявил, что Пекин не намерен обесценивать курс юаня.
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Си Цзиньпин
Вместе с самым большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления. Для удовлетворения постоянного потребительского спроса мы снизим различные тарифы и устраним барьеры. Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира.
— Си Цзиньпин, китайский политикКоммерсантъ 02:01

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