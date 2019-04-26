Политика
Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет девальвировать курс юаняLife.ru вчера в 23:05
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия международного форума "Один пояс — один путь" заявил, что Пекин не намерен обесценивать курс юаня.
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Вместе с самым большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления. Для удовлетворения постоянного потребительского спроса мы снизим различные тарифы и устраним барьеры. Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира.
— Си Цзиньпин, китайский политикКоммерсантъ 02:01
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Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Жители Магадана исправили надпись на въезде в город
Обновлено в 04:30
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по делу Сенцова
Суд назначил украинскому режиссеру Сенцову 20 лет за диверсии против присоединения Крыма Страсбург спросил у российских властей, среди прочего, подвергались ли заявители жестокому обращению, был ли суд "независимым и беспристрастным", имелись ли основания для засекречивания личностей ряда свидетелей, а также какова была природа показаний осужденных и доказательств по делу.
Обновлено в 01:54
Космос
Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные
Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
Политика
Назначен первый вице-губернатор Челябинской области
Вслед за увольнением Евгения Тефтелева, объявлено еще об одном кадровом решении – введена новая должность первого заместителя губернатора.
Обновлено в 05:17
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Путешествия
В Крыму ждут на майские праздники на 40% больше туристов
В первом квартале 2019 года в Крыму в Крыму отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.
Обновлено в 03:40
Политика
«Грузинские снайперы»: призрак третьей силы (Тиждень, Украина) (Украïнський тиждень)
Пятеро обвиняемых — Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин — уже ожидают в стеклянном «аквариуме».
Обновлено 23 апреля в 05:41
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Обновлено в 04:07
Наука
Биологи из МГУ раскрыли секреты работы белка-«пособника» рака
Обновлено в 04:22
Экономика
К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк
Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк.
Обновлено в 01:00
Политика
В ПФР разъяснили, как жителям Донбасса получить российские пенсии
Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые предпочтут получить по упрощенной процедуре российское гражданство вместо украинского, смогут получать страховые пенсии по старости, но только в случае, если переедут на постоянное местожительство в Россию.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
«Ока» вошла в список самых популярных в России малолитражек
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Хоккей
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
Обновлено в 00:40
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера
Снежана Самохина опубликовала в Instagram фотографию с 29-летним актером Павлом Юдиным.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек
Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Автоспорт
Первая тренировка в Баку отменена
Обновлено в 05:33
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено вчера в 10:15
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Барнауле врач-нарколог и пациент пойдут под суд за «закладки»
В Барнауле городская прокуратура передала в суд уголовное дело врача-нарколога и ее пациента, которые занимались сбытом наркотиков.
Обновлено в 04:43