Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим самым близким другомИзвестия 11:50

Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвал российского лидера своим самым близким другом. Лидер КНР отметил, что совершает восьмой визит в Россию с 2013 года.

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Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.

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