Политика

Си Цзиньпин и Трамп договорились не вводить новые пошлиныГоворит Москва 00:54

Отмечается, что Вашингтон и Пекин возобновят торгово-экономические консультации на основе принципов равенства и уважения.
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США не будут вводить новые пошлины на китайские товары

РИА Новости03:19

Трамп заявил, что США пока не будут вводить новые пошлины на китайские товары

ТАСС05:04

В торговой войне между США и Китаем может быть поставлена точка

Эхо Москвы11:01

«Газета.Ru» составила рейтинг самых высокооплачиваемых лидеров G20

Газета.Ru11:04

Трамп подтвердил отказ от новых пошлин в отношении Китая

RT на русском03:37

В Китае сообщили о согласии США не вводить новые пошлины

РБК01:04

США и Китай заключили перемирие в торговой войне

Lenta.ru00:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Обновлено в 11:58
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Футбол

Федор Чалов: «Головин является примером для многих российских игроков»

Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине, который ранее защищал цвета армейцев.
Обновлено в 14:04
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Политика

В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе

В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой

Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено в 13:15
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Политика

Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой

Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки

«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено в 11:51
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Политика

Путин приедет в затопленную Иркутскую область

Обновлено в 13:06
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) оштрафовали британского пилота "Уильмса" Джорджа Расселла после квалификации Гран-при Австрии, сообщает F1News.ru.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Обновлено в 13:10
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Общество

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Игры

Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3

Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Технологии

Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства

Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Здоровье

Шоколад и сало: учёные открыли секрет защиты от инфаркта

Шоколад любят все – и взрослые, и дети.
Обновлено в 12:41
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