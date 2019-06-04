Си Цзиньпин и Путин посмотрели на панд в Московском зоопаркеНакануне.Ru 18:26

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин посетили Московский зоопарк, где состоялась церемония передачи двух больших панд. По словам российского лидера, передача этих животных является знаком "особого уважения и доверия к России", а подарок был принят с благодарностью.

Си Цзиньпин и Путин посмотрели на панд в Московском зоопарке

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