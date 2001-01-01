Энергетика
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Интерфаксвчера в 19:48
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Глава Shell в России Седерик Кремерс о новых сделках в стране и СПГ-проектах
Коммерсантъвчера в 17:27
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Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 00:15
Энергетика
Сомнения инвесторов мешают росту нефтяных котировок
Полагаем, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов.
Обновлено вчера в 15:47
Энергетика
На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 21:23
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
Пошлину на вывоз топлива для геологоразведочных судов могут отменить
Топливо для морских судов, которые занимаются геологической разведкой, добычей углеводородного сырья, а также поисково-спасательными работами, освободят от уплаты экспортной пошлины.
Обновлено вчера в 08:56
Энергетика
Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке нефтяного газа
В ходе общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке попутного нефтяного газа на месторождении «Кожасай» в Актюбинской области, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Рост цен на бензин и дизель зафиксировали в Москве в ноябре
В ноябре 2017 года средняя цена за литр дизеля в столице составляла 39,07 рубля (рост в 2018 году – 6,69 рубля), цена за литр А-92 – 37,8 рубля (рост – 4,51 рубля), А-95 и выше – 41,08 рубля (рост – 4,96 рубля).
Обновлено вчера в 11:23
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
«Медный дьявол». Как торгуются никель и цинк
На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) торгуются в электронном виде поставочные контракты на все шесть базовых промышленных металлов.
Обновлено вчера в 03:26
Энергетика
Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ
Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено вчера в 08:43
Энергетика
Казахстан намерен на полгода ввести запрет на вывоз дизтоплива
Казахстан планирует в декабре ввести запрет на экспорт дизельного топлива из страны на шесть месяцев, заявил журналистам глава казахстанского Минэнерго Канат Бозумбаев.
Обновлено вчера в 13:43
Энергетика
Petrobras перестает заниматься удобрениями
Цели Petrobras были скорректированы в соответствии с направленностью по различным бизнес-сегментам, принимая во внимание переход к низкоуглеродной экономике и риски, связанные с географической концентрацией и аграрно-сырьевыми товарами.
Обновлено вчера в 08:00
Энергетика
Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено 10 декабря в 20:28
Энергетика
«Газпром» планирует построить в Вологодской области котельную за 1 млрд рублей
Компания "Газпром теплоэнерго Вологда" (дочернее предприятие "Газпрома") планирует на условиях концессии построить котельную в Кадуйском районе Вологодской области, где закроется угольная генерация Череповецкой ГРЭС, обеспечивающая район теплом.
Обновлено вчера в 14:35