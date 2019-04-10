Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»ТАСС 07:43

Англо-голландская Shell выйдет из проекта "Балтийский СПГ" после решения "Газпрома" изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. Об этом сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, его слова приводит пресс-служба компании.
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Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

РБК08:51

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомости07:41

Shell решила выйти из совместного с «Газпромом» проекта «Балтийский СПГ»

ПРАЙМ07:59

Shell отказалась от участия в «Балтийском СПГ»

News.ru07:53

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС07:43

Shell уплыл с Балтики

Коммерсантъ08:20

Shell выйдет из проекта «Балтийский СПГ»

Известия08:09
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Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество

Российские геймеры заработали 11,6 млрд рублей за 2018 год

В России геймеры заработали 11,6 млрд рублей на пожертвованиях за трансляции прохождений игр и продаже игрового контента.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть

Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Обновлено в 08:57
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой

Смартфон, работающий под управлением Android 9.0 Pie, выйдет в России 27 мая и будет доступен по цене 49990 руб. Вместе с Galaxy A80 производитель также представил Galaxy A70 с каплевидным вырезом.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Общество

Создательница блога «Адские бабки» подала в суд на «Тинькофф банк»

Баязитова считает, что из-за жалоб банка ее репутация пострадала.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Общество

Собянин объявил благоустройство Капотни крупнейшим проектом 2019 года

«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.
Обновлено в 05:21
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Общество

Медведев рассказал о двойке в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Общество

Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок

Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Наука

Сингапурская таможня задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов

Сингапурская таможня 3 апреля обнаружила в контейнерах с замороженной говядиной, следовавших из Нигерии во Вьетнам, 14,2 тонны чешуи панголинов — это стало национальным рекордом для страны.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.
Обновлено в 07:45
Технологии

Власти Японии раздали диапазоны волн для 5G четырем операторам

Четыре японских оператора смогут использовать мобильную связь пятого поколения (5G).
Обновлено в 03:47
Происшествия

«Вон у Пака уже отец умер»: адвокат Кокорина напомнила о карме

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына

35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Наука

В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками

В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.
Обновлено в 04:47
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Общество

Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»

В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода.
Обновлено в 08:59
Политика

СМИ сообщили о тайном приказе Порошенко против Зеленского

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко начнет «жестко» работать против оппонента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:54
Политика

Мэр Черкасс пригрозил Порошенко демонтировать его билборды с Путиным

Напомним, 9 апреля на Украине появились агитационные газеты и билборды за президента Петра Порошенко, на которых, кроме действующего президента Украины, изображен президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:46
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