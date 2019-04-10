Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»ТАСС 07:43
Англо-голландская Shell выйдет из проекта "Балтийский СПГ" после решения "Газпрома" изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. Об этом сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, его слова приводит пресс-служба компании.
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Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
Российские геймеры заработали 11,6 млрд рублей за 2018 год
В России геймеры заработали 11,6 млрд рублей на пожертвованиях за трансляции прохождений игр и продаже игрового контента.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть
Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой
Смартфон, работающий под управлением Android 9.0 Pie, выйдет в России 27 мая и будет доступен по цене 49990 руб. Вместе с Galaxy A80 производитель также представил Galaxy A70 с каплевидным вырезом.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Создательница блога «Адские бабки» подала в суд на «Тинькофф банк»
Баязитова считает, что из-за жалоб банка ее репутация пострадала.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Общество
Собянин объявил благоустройство Капотни крупнейшим проектом 2019 года
«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.
Обновлено в 05:21
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Общество
Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок
Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Наука
Сингапурская таможня задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов
Сингапурская таможня 3 апреля обнаружила в контейнерах с замороженной говядиной, следовавших из Нигерии во Вьетнам, 14,2 тонны чешуи панголинов — это стало национальным рекордом для страны.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ
Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.
Обновлено в 07:45
Технологии
Власти Японии раздали диапазоны волн для 5G четырем операторам
Четыре японских оператора смогут использовать мобильную связь пятого поколения (5G).
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына
35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Наука
В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками
В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.
Обновлено в 04:47
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Общество
Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»
В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода.
Обновлено в 08:59
Политика
СМИ сообщили о тайном приказе Порошенко против Зеленского
Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко начнет «жестко» работать против оппонента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:54
Политика
Мэр Черкасс пригрозил Порошенко демонтировать его билборды с Путиным
Напомним, 9 апреля на Украине появились агитационные газеты и билборды за президента Петра Порошенко, на которых, кроме действующего президента Украины, изображен президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:46