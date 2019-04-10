Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»ТАСС вчера в 07:43
Англо-голландская Shell выйдет из проекта "Балтийский СПГ" после решения "Газпрома" изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. Об этом сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, его слова приводит пресс-служба компании.
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Наука
Музыка в Сети оказалась вредна для природы
На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
Обновлено 09 апреля в 09:06
Происшествия
В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец
Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» допустили к серийному производству
В России завершила свою работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Вирус кори с Украины поразил американский штат Нью-Йорк
В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, вирус которой попал в США с Украины.
Обновлено в 01:59
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Президент страны Омар аль-Башир вместе с высокопоставленными лицами из своего окружения взяты под арест военными, совершившими государственный переворот, сообщает телеканал Al-Hadath.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов
В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек.
Обновлено в 01:53
Происшествия
СК просит перевести Майкла Калви из СИЗО под домашний арест
В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Калви, — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 06:23
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Электрический седан Infiniti рассекретили до премьеры
В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Спорт
Командный ЧМ по фигурному катанию стартует с танцев на льду
На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба
Железнодорожная монополия еще в 2013 году взялась за модернизацию этих проектов стоимостью 562,4 млрд руб. Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т, что на 66,8 млн т больше по сравнению с уровнем 2012 года.
Обновлено в 02:00
Экономика
Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума
Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня
Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Происшествия
На Алтае прекратили дело обвиняемого в экстремизме Антона Ангела
Следователь выписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в экстремизме жителя Алтайского края Антона Ангела, сообщает «Правозащита Открытки», адвокат которой Андрей Миллер представлял интересы обвиняемого.
Обновлено вчера в 13:46
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России
Обновлено вчера в 08:11
Политика
США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме «Кофенс»
Фирма "Кофенс" специализируется на компьютерной безопасности.
Обновлено вчера в 19:09
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Инвестиции в Севморпуть до 2024 года составят 735 млрд рублей
Финансирование мероприятий по развитию Северного морского пути, согласно утвержденному проекту, до 2024 года составят 735 млрд рублей, из них чуть более трети - бюджетные средства.
Обновлено в 01:06
Политика
Египет отказал США в создании «арабской НАТО»
Египет уведомил власти США в отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как «арабская НАТО»).
Обновлено в 00:52
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Жители 80 домов в Артемовском остались без воды из-за аварии
В настоящее время проводятся ремонтные работы. Коммунальщики привезли питьевую воду к жилым домам и в больницу.
Обновлено в 00:51
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено вчера в 13:31
Наука
Останки нового вида людей были найдены на Филиппинах
Останки ранее неизвестного вида людей были найдены на филиппинском острове Лусон.
Обновлено вчера в 22:25