Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»РБК 08:51
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Происшествия
Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына
Обновлено в 14:04
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Футбол
Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:42
Футбол
Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колени
Близкий друг нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина заявил на суде, что садился к нему на колени.
Обновлено в 07:26
Общество
Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет
Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Общество
Косметический бренд Lush уходит из соцсетей
Со следующей недели британский косметический бренд Lush будет использовать соцсети по-минимуму, говорится на официальной странице компании в Instagram.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
В штабе Порошенко показали билборд с Галкиным
На новых билбордах рядом с президентом появится российский шоумен Максим Галкин, рассказал представитель штаба действующего президента Олег Медведев.
Обновлено в 14:00
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Политика
ЦПВС: более 230 детей погибли в лагере «Аль-Холь» в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что в лагере «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии уже погибли 235 детей.
Обновлено в 16:31
Здоровье
Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти
Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
Технологии
В Петербурге заложили ледостойкую платформу «Северный полюс»
Торжественная церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды состоялась сегодня на петербургском судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи».
Обновлено в 07:22
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления во время заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 16:15
Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Происшествия
На Алтае прекратили уголовное дело за экстремизм «ВКонтакте»
В Барнауле прекратили уголовное дело против местного жителя Антона Ангела, которого обвиняли в экстремизме за репосты «Вконтакте».
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Подмосковье загорелся центр саентологии
В подмосковном Лосино-Петровском начался пожар в центре саентологии, сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 10:55
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Наука
Ученые нашли бактерию, которая питается метаном и поможет удалить его из атмосферы
Метан попадает в атмосферу в результате сжигания биомассы, утечек газа и из природных резервуаров.
Обновлено в 09:59
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Newsweek (США): Иран идет в Венесуэлу вслед за Россией, но США считают «настоящей угрозой» Китай (Newsweek)
Иран вслед за Россией начал укреплять связи с Венесуэлой, делая это вопреки стремлению США свергнуть социалистическое правительство этой оказавшейся в трудном положении латиноамериканской страны.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня
Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45