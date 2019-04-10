Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»РБК 08:51
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
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Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина и Медведчука
В Кремле подтвердили факт встречи российского лидера Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 10:22
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Путешествия
Названы самые бюджетные пляжные туры на майские праздники
Как отмечают эксперты, самый дешёвый тур на море для двоих человек обойдётся в чуть более 25 тысяч рублей.
Обновлено в 11:34
Спорт
Бутырская объяснила, почему Загитовой не стоит завершать карьеру
Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская ответила на слова экс-фигуриста Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой стоит завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 10:59
Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми
Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Космос
Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах
Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Единоборства
Емельяненко ответил хейтерам
Резиновые изделия номер два вы, — сказал Емельяненко. На счету Емельяненко 35 поединков по правилам ММА и 28 побед.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Свердловский минздрав повысит эффективность женских консультаций
Изменения не потребуют финансовых затрат, а «повышение эффективности» будет достигнуто за счет оптимизации процессов в женских консультациях, подчеркнули в региональном минздраве.
Обновлено в 06:44
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Политика
В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным
В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Единоборства
Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Сирийская армия пошла в наступление на джихадистов
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35
Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
Обновлено в 07:00
Экономика
РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке
Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Политика
В Эстонии запретили заход парусника «Седов» в Таллин
«Прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — „Седов“ и „Мир“ стал настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», — отметили в посольстве России в Эстонии.
Обновлено в 11:05
Энергетика
Запасы нефти в США выросли на 7 млн баррелей
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 млн баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Авто
Показаны детали внешности нового Subaru Outback
Компания Subaru показала первое изображение вседорожного универсала Outback следующего поколения.
Обновлено в 10:46