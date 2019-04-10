Экономика

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»РБК 08:51

Почему отказалась Shell Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

РБК08:51

Дальше порознь. Shell и «Газпром» попрощались с «Балтийским СПГ»

ПРАЙМ10:22

Shell отказалась от участия в «Балтийском СПГ»

News.ru07:53

Shell уплыл с Балтики

Коммерсантъ08:20

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС07:43

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомости07:41

Shell выйдет из проекта «Балтийский СПГ»

Известия08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Обновлено в 03:40
Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:28
Политика

Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов

В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA.
Обновлено в 09:55
Хоккей

ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:39
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса

В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Инцидент на верфи, где строятся новейшие британские субмарины

Обновлено в 10:12
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Транспорт

Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи

Обновлено в 08:34
Здоровье

Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи

Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Здоровье

Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на обеспечение Степаненко

Обновлено в 01:25
Футбол

Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»

Обновлено в 04:44
Политика

Порошенко хочет победить Зеленского «нокаутом»

Порошенко призвал побеждать конкурента "нокаутом".
Обновлено в 10:39
Общество

ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Политика

США призывают более 50 стран ввести санкции против Венесуэлы

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет добиваться расширения санкций против Венесуэлы от своих стран-партнеров.
Обновлено в 10:16
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика

Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу

Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку

Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Игры

Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году

Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено 08 апреля в 05:44
Экономика

Россияне остались без салата «Цезарь»

В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Обновлено в 03:24
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное