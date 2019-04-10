Экономика

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»РБК 08:51

Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
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Shell прекратит участие в проекте «Балтийский СПГ»

RT на русском10:56

«Газпром» вытесняет Shell из «Балтийского СПГ»

OilCapital.ru07:36

Shell выйдет из проекта «Балтийский СПГ»

Известия08:09

Shell уплыл с Балтики

Коммерсантъ08:20

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС07:43

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомости07:41

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

РБК08:51
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

Обновлено в 07:01
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Политика

Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

Обновлено в 12:04
Футбол

Инвентарь Головина в Steam стоит 2 млн рублей

Отмечается, что общая стоимость инвентаря Головина в Steam оценивается в два миллиона рублей.
Обновлено в 12:14
Экономика

Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты

Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Политика

Откажется ли Египет от российских Су-35 под давлением США

США не исключают возможности введения санкций против Египта в случае закупки им российских истребителей Су-35, заявил агентству Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.
Обновлено вчера в 05:30
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом

Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика

Комиссия ГД по этике изучит нецензурную публикацию депутата Алимовой

Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике изучит сообщение в соцсетях члена фракции КПРФ Ольги Алимовой.
Обновлено в 10:32
Экономика

ЦБ не видит причин для повышения прогноза роста ВВП в 2019 году

Банк России пока не видит оснований для пересмотра своего прогноза по росту ВВП России в 2019 году в сторону повышения, сообщил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

Обновлено в 06:33
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству

В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.
Обновлено в 11:21
Культура

Названы самые популярные фанатские теории о концовке «Игры престолов»

Обновлено в 11:47
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Наука

Высокая дозировка витамина Д может привести к почечной недостаточности

54-летний мужчина, употреблявший ежедневно большую дозировку витамина Д, страдает от сильного поражения почек, - пишет eurekalert.org.
Обновлено 08 апреля в 07:47
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом

На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Политика

Эрдоган допустил поставку С-400 в Турцию раньше июля

Обновлено в 02:56
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