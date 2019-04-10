Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»ТАСС вчера в 07:43
Англо-голландская Shell выйдет из проекта "Балтийский СПГ" после решения "Газпрома" изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. Об этом сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, его слова приводит пресс-служба компании.
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Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне
Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Авто
Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Футбол
Алекс Сандро: «„Ювентус“ забил в гостях – это хороший результат»
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав
Сотрудник полиции выстрелил несколько раз по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:07
Театры
Серебренников готовит концерт в честь Пугачевой
Ранее сообщалось о том, что на следующий день после освобождения, произошедшего 8 апреля, Серебренников впервые за два года вместе в актерами вышел поклониться зрителям в конце своего спектакля "Мертвые души" в московском "Гоголь-центре".
Обновлено вчера в 13:31
Общество
ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство
ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство Пленум Верховного суда (ВС) выступил с законодательной инициативой: рассматривать в особом порядке судопроизводства только уголовные дела небольшой и средней тяжести.
Обновлено в 05:41
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Подростки жестоко расправились с семейной парой в Красноярском крае
Двое подростков 16 и 17 лет убили семейную пару в Эвенкийском районе Красноярского края.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой
Компания Samsung анонсировала пополнение линейки смартфонов Galaxy A. Первым новичком стал Galaxy A80, получивший необычную выдвижную камеру с поворотным механизмом.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Президент Судана объявил об отставке
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве республики.
Обновлено в 03:49
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении госзакупок
Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством и направленный на совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок и упрощение таких закупок.
Обновлено в 06:18
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
Опрос показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский перед вторым туром опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье
В Греции родился ребенок от трех родителей
В Греции на свет появился ребенок от трех родителей.
Обновлено в 05:39
Политика
В Кремле заявили, что в Турции могут начать выпускать компоненты С-400
Речи о комплексном совместном российско-турецком производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство каких-либо компонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Единоборства
Макгрегор рассказал о переломе ступни перед боем с Нурмагомедовым
Конор Макгрегор дрался в чемпионском бою с Хабибом Нурмагомедовым с серьезной травмой.
Обновлено в 05:26
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Кино
Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры
Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В деле Абызова могут появиться новые фигуранты
Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова могут дополнить новые фигуранты, которые следствием пока не установлены и не задержаны, заявила прокурор в Московском городском суде, где в четверг рассматривается жалоба на арест одного из фигурантов - заместителя генерального директора ООО "Ру-ком" Максима Русакова.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца
Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29