Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»ТАСС вчера в 07:43

Англо-голландская Shell выйдет из проекта "Балтийский СПГ" после решения "Газпрома" изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге. Об этом сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, его слова приводит пресс-служба компании.
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Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о выходе Shell из «Балтийского СПГ»

Life.ru06:44

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг выхода Shell из проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС06:43

Shell прекратит участие в проекте «Балтийский СПГ»

RT на русскомвчера в 10:56

Был, да весь Shell

Коммерсантъвчера в 19:02

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомостивчера в 15:50

Shell выходит из проекта «Балтийский СПГ»: нейтрально на данном этапе

ПРАЙМ03:47

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

РБКвчера в 08:51
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Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне

Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07
Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Авто

Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России

Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Футбол

Алекс Сандро: «„Ювентус“ забил в гостях – это хороший результат»

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав

Сотрудник полиции выстрелил несколько раз по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:07
Театры

Серебренников готовит концерт в честь Пугачевой

Ранее сообщалось о том, что на следующий день после освобождения, произошедшего 8 апреля, Серебренников впервые за два года вместе в актерами вышел поклониться зрителям в конце своего спектакля "Мертвые души" в московском "Гоголь-центре".
Обновлено вчера в 13:31
Общество

ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство

ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство Пленум Верховного суда (ВС) выступил с законодательной инициативой: рассматривать в особом порядке судопроизводства только уголовные дела небольшой и средней тяжести.
Обновлено в 05:41
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Подростки жестоко расправились с семейной парой в Красноярском крае

Двое подростков 16 и 17 лет убили семейную пару в Эвенкийском районе Красноярского края.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой

Компания Samsung анонсировала пополнение линейки смартфонов Galaxy A. Первым новичком стал Galaxy A80, получивший необычную выдвижную камеру с поворотным механизмом.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Президент Судана объявил об отставке

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве республики.
Обновлено в 03:49
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении госзакупок

Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством и направленный на совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок и упрощение таких закупок.
Обновлено в 06:18
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

Опрос показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский перед вторым туром опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье

В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции на свет появился ребенок от трех родителей.
Обновлено в 05:39
Политика

В Кремле заявили, что в Турции могут начать выпускать компоненты С-400

Речи о комплексном совместном российско-турецком производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство каких-либо компонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Политика

С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина

Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Здоровье

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика

Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Единоборства

Макгрегор рассказал о переломе ступни перед боем с Нурмагомедовым

Конор Макгрегор дрался в чемпионском бою с Хабибом Нурмагомедовым с серьезной травмой.
Обновлено в 05:26
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Кино

Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры

Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В деле Абызова могут появиться новые фигуранты

Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова могут дополнить новые фигуранты, которые следствием пока не установлены и не задержаны, заявила прокурор в Московском городском суде, где в четверг рассматривается жалоба на арест одного из фигурантов - заместителя генерального директора ООО "Ру-ком" Максима Русакова.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца

Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
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