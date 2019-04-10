Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости вчера в 15:50
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
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Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Японская компания распространяет карты России без Курильских островов
Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.
Обновлено в 04:37
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Общество
Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС
В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 02:27
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Политика
С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина
Предвыборный штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко начали активно убирать изображение российского главы Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 04:25
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета
Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу
"В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Вирус кори с Украины поразил американский штат Нью-Йорк
В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, вирус которой попал в США с Украины.
Обновлено в 01:59
Политика
В Японии из-за скандала ушел в отставку министр по делам Олимпиады
Японский министр Ёситака Сакурада, который был ответственный за организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году, написал заявление об отставке.
Обновлено в 03:33
Политика
Египет отказался от «арабского НАТО»
Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Происшествия
Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате
«Главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — заявила Петренко.
Обновлено в 05:06
Наука
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой уже разговаривает на французском
Отец проверил знания девочки Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Максима Галкина появилось долгожданное видео с участием его маленькой наследницы Елизаветы.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Ленобласти спасли заблудившегося в лесу тюлененка
Обновлено в 04:29
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30