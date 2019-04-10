Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости 15:50
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
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Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Общество
МЭШ и Субботы московского школьника: Что заинтересовало участников международного саммита лидеров образования в Малайзии
В Москве продолжается интенсивная интеграция всех городских ресурсов в процесс обучения и просвещения детей и молодежи, чего нет во многих крупных городах мира.
Обновлено в 04:47
Политика
WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Происшествия
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии
Обновлено вчера в 15:39
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Путешествия
Экзотическая Африка привлечет туристов неизведанными маршрутами
Для отечественного туриста Африка все еще является достаточно новым направлением отдыха, в особенности если речь идет об удаленных странах.
Обновлено в 16:24
Космос
Уфологи обнаружили останки древних кораблей на астероиде Бенну
Уфологи обнаружили останки древних кораблей и построек инопланетных цивилизаций на поверхности астероида Бенну.
Обновлено в 11:50
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено в 17:49
Технологии
Рогозин сообщил о формировании «пула друзей Роскосмоса»
Пресс-служба "Роскосмоса" сообщает, что глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин поручил создать рабочую группу под названием "пул друзей Роскосмоса".
Обновлено в 18:40
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39