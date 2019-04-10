Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости 15:50

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
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Был, да весь Shell

Коммерсантъ19:02

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомости15:50

«Газпром» вытесняет Shell из «Балтийского СПГ»

OilCapital.ru07:36

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

РБК08:51

Shell выйдет из проекта «Балтийский СПГ»

Известия08:09

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС07:43

Shell прекратит участие в проекте «Балтийский СПГ»

RT на русском10:56
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Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Общество

МЭШ и Субботы московского школьника: Что заинтересовало участников международного саммита лидеров образования в Малайзии

В Москве продолжается интенсивная интеграция всех городских ресурсов в процесс обучения и просвещения детей и молодежи, чего нет во многих крупных городах мира.
Обновлено в 04:47
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Политика

Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка

Обновлено в 17:43
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Происшествия

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Обновлено в 16:56
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Общество

Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати

Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Наука

Носимое устройство моментально захватило раковые клетки из крови

Обновлено в 15:45
Культура

Лебединое зеро // Биография Сони Хени в фильме «Белый лебедь»

Обновлено в 19:02
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика

Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Истребители НАТО перехватили гражданский лайнер над Черногорией

Обновлено в 17:36
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Путешествия

Экзотическая Африка привлечет туристов неизведанными маршрутами

Для отечественного туриста Африка все еще является достаточно новым направлением отдыха, в особенности если речь идет об удаленных странах.
Обновлено в 16:24
Космос

Уфологи обнаружили останки древних кораблей на астероиде Бенну

Уфологи обнаружили останки древних кораблей и построек инопланетных цивилизаций на поверхности астероида Бенну.
Обновлено в 11:50
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Обновлено в 17:49
Технологии

Рогозин сообщил о формировании «пула друзей Роскосмоса»

Пресс-служба "Роскосмоса" сообщает, что глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин поручил создать рабочую группу под названием "пул друзей Роскосмоса".
Обновлено в 18:40
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
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