Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости вчера в 15:50
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
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Политика
Ассанж был арестован по запросу США об экстрадиции
Скотленд-Ярд подтвердил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции.
Обновлено в 07:42
Политика
В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Волгограде снова эвакуируют школы и больницы
Администрация города получила анонимные угрозы о минировании некоторых учреждений Волгоградские школы и медучреждений эвакуировали 11 апреля.
Обновлено в 07:22
Кино
Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры
Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Футбол
Финал кубка России пройдет на «Самара Арене»
«Самара Арена» примет финал кубка России по футболу. Такое решение вынес Российский футбольный союз. Конкурентом Самары был Саранск.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обокрали у Букингемского дворца
Разгневанная Кудрявцева в своем Инстаграме сообщила подписчикам, что на площади возле Букингемского дворца у нее украли кошелек с наличными и картами.
Обновлено в 06:13
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Тысяча километров «Северного потока-2» легли на дно Балтийского моря
Проектная компания по прокладке газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG уже провела 1 тыс км трубы.
Обновлено в 08:14
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Здоровье
В Греции родился ребенок от трех родителей
Обновлено в 07:56
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Кино
Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург на Comic Con
Специальным гостем Comic Con Saint Petersburg-2019, который пройдет с 17 по 19 мая в городе на Неве, станет Иван Реон, актер, сыгравший кровожадного Рамси Сноу по прозвищу «Ублюдок Болтона» в ставшем уже культовым сериале «Игра престолов».
Обновлено в 05:06
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Единоборства
Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу
Аналитики букмекерской компании BingoBoom считают, что украинский боксер может закончить бой досрочно.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила пикантное фото в полупрозрачном боди
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Авто
Опубликовано первое фото нового Subaru Outback
Японский производитель представил первое изображение универсала повышенной проходимости Subaru Outback очередного поколения.
Обновлено в 05:14
Экономика
Госдума упрощает систему госзакупок
Правительственный законопроект, направленный на упрощение процедуры госзакупок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
Обновлено в 06:00