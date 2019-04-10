Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости вчера в 15:50

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
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Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о выходе Shell из «Балтийского СПГ»

Life.ru06:44

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

РБКвчера в 08:51

Shell выходит из проекта «Балтийский СПГ»: нейтрально на данном этапе

ПРАЙМ03:47

Был, да весь Shell

Коммерсантъвчера в 19:02

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомостивчера в 15:50

Shell прекратит участие в проекте «Балтийский СПГ»

RT на русскомвчера в 10:56

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг выхода Shell из проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС06:43
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика

Ассанж был арестован по запросу США об экстрадиции

Скотленд-Ярд подтвердил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции.
Обновлено в 07:42
Политика

В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Общество

Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:59
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Происшествия

В Волгограде снова эвакуируют школы и больницы

Администрация города получила анонимные угрозы о минировании некоторых учреждений Волгоградские школы и медучреждений эвакуировали 11 апреля.
Обновлено в 07:22
Кино

Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры

Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Политика

Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Футбол

Финал кубка России пройдет на «Самара Арене»

«Самара Арена» примет финал кубка России по футболу. Такое решение вынес Российский футбольный союз. Конкурентом Самары был Саранск.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обокрали у Букингемского дворца

Разгневанная Кудрявцева в своем Инстаграме сообщила подписчикам, что на площади возле Букингемского дворца у нее украли кошелек с наличными и картами.
Обновлено в 06:13
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Тысяча километров «Северного потока-2» легли на дно Балтийского моря

Проектная компания по прокладке газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG уже провела 1 тыс км трубы.
Обновлено в 08:14
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Здоровье

В Греции родился ребенок от трех родителей

Обновлено в 07:56
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Кино

Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург на Comic Con

Специальным гостем Comic Con Saint Petersburg-2019, который пройдет с 17 по 19 мая в городе на Неве, станет Иван Реон, актер, сыгравший кровожадного Рамси Сноу по прозвищу «Ублюдок Болтона» в ставшем уже культовым сериале «Игра престолов».
Обновлено в 05:06
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Единоборства

Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу

Аналитики букмекерской компании BingoBoom считают, что украинский боксер может закончить бой досрочно.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила пикантное фото в полупрозрачном боди

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Алсу вышла в свет в образе мумии

Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Авто

Опубликовано первое фото нового Subaru Outback

Японский производитель представил первое изображение универсала повышенной проходимости Subaru Outback очередного поколения.
Обновлено в 05:14
Экономика

Госдума упрощает систему госзакупок

Правительственный законопроект, направленный на упрощение процедуры госзакупок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
Обновлено в 06:00
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