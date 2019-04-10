Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости 15:50

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
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Был, да весь Shell

Коммерсантъ19:02

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС07:43

Shell прекратит участие в проекте «Балтийский СПГ»

RT на русском10:56

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

РБК08:51

Shell выйдет из проекта «Балтийский СПГ»

Известия08:09

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомости15:50

«Газпром» вытесняет Shell из «Балтийского СПГ»

OilCapital.ru07:36
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Здоровье

Растительная пища значительно снижает у людей риск ранней смерти

Американские ученые выяснили, что уменьшить риск преждевременной смерти могут витамины, содержащиеся именно в растительной пище.
Обновлено в 22:04
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

1 июня в Волгограде откроется Центр амбулаторной онкологической помощи

Обновлено в 10:23
Хоккей

«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина

Обновлено в 22:51
Транспорт

Текслер обсудит проблемы транспорта Челябинска во время выезда

Напомним, что 4 апреля на встрече с представителями СМИ врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер анонсировал совещание с представителями администрации Челябинска, на котором обсудят общественный транспорт в городе.
Обновлено в 06:49
Общество

Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение

ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию огнеметов «Солнцепек»

Обновлено в 06:14
Политика

Мэй заявила о желании осуществить Brexit как можно скорее

Британский премьер выразила надежду на то, чтобы любая согласованная с ЕС отсрочка выхода Британии из ЕС позволит осуществить Brexit, если сделка пройдет голосование в парламенте, в срок.
Обновлено в 11:52
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области и назначении временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Паращенко.
Обновлено в 15:14
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов

Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Хоккей

«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 22:00
Авто

Прототип внедорожника Aurus Komendant может появиться до конца апреля

Прототип внедорожника Aurus Komendant может появиться до конца апреля 2019 года, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Это тебе не Вегас». Мамаев ответил шуткой свидетелю в суде

Футболист Павел Мамаев отреагировал шуткой на недовольство свидетеля Андрея Андрацкого из-за того, что на заседании присутствуют журналисты.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен

Пожар в административном здании в районе Соколиная Гора в Москве, разгоревшийся в четверг ночью, ликвидирован.
Обновлено в 22:29
Шоу-бизнес

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Политика

Генсек ООН призвал немедленно прекратить противостояние в Ливии

Вооруженное противостояние между силами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара должно быть немедленно остановлено.
Обновлено в 18:13
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено в 21:48
Общество

Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь

Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено в 22:16
Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено в 15:15
Футбол

Гюндоган: «Разобрали бы „Тоттенхэм“ на части, забей Агуэро пенальти»

Если бы "Ман Сити" реализовал одиннадцатиметровый, то мы бы разобрали "Тоттенхэм" на части.
Обновлено в 10:02
Наука

В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков

В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
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