Энергетика
Shell подписала первый СПГ-контракт с привязкой к цене нефти BrentТАСС вчера в 01:38
Три четверти объемов в контракте будут привязаны к европейским котировкам на нефть Brent, остальные объемы - к американскому индексу Henry Hub. Срок контракта составляет 20 лет. NextDecade подчеркивает, что это первый в США долгосрочный контракт, привязанный к цене нефти.
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NextDecade подписала первый контракт на поставку СПГ из США с привязкой к цене Brent
Вести.Финансвчера в 05:18
Shell начинает покупать СПГ у американской NextDecade с привязкой к цене Brent
Финмаркетвчера в 04:58
Shell и NextDecade подписали первый СПГ-контракт, привязанный к ценам на нефть
Реальное времявчера в 02:21
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
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WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
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Специалисты экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» провели исследование куриного фарша.
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Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
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«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
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Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС
Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
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В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Автобус столкнулся с легковушкой в Москве
В Москве произошла авария с участием легковушки и автобуса. об этом стало известно РЕН ТВ.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
Обновлено в 01:11
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.
Обновлено вчера в 21:22
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Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
"Департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA и готов обеспечить всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено 01 апреля в 20:07
Общество
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Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева
Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию
Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России.
Обновлено вчера в 11:34
Наука
В озере Титикака найден религиозный центр древней цивилизации
В водах озера Титикака обнаружен религиозный центр цивилизации Тиуанако.
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Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
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