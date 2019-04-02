Энергетика
Shell подписала первый СПГ-контракт с привязкой к цене нефти BrentТАСС 01:38
Три четверти объемов в контракте будут привязаны к европейским котировкам на нефть Brent, остальные объемы - к американскому индексу Henry Hub. Срок контракта составляет 20 лет. NextDecade подчеркивает, что это первый в США долгосрочный контракт, привязанный к цене нефти.
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