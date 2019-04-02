Энергетика

Shell подписала первый СПГ-контракт с привязкой к цене нефти BrentТАСС 01:38

Три четверти объемов в контракте будут привязаны к европейским котировкам на нефть Brent, остальные объемы - к американскому индексу Henry Hub. Срок контракта составляет 20 лет. NextDecade подчеркивает, что это первый в США долгосрочный контракт, привязанный к цене нефти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Shell будет покупать СПГ в США с привязкой к цене Brent

Центр энергетической экспертизы06:16

Shell начинает покупать СПГ у американской NextDecade с привязкой к цене Brent

Финмаркет04:58

Shell начнет закупать СПГ в США с привязкой к цене нефти Brent с 2023 г

ПРАЙМ03:50

NextDecade подписала первый контракт на поставку СПГ из США с привязкой к цене Brent

Вести.Финанс05:18

Shell и NextDecade подписали первый СПГ-контракт, привязанный к ценам на нефть

Реальное время02:21

Shell подписала первый СПГ-контракт с привязкой к цене нефти Brent

ТАСС01:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика

В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.
Обновлено в 05:02
Наука

Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков

Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено в 05:42
Кино

Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певице

Семья российской певицы и актрисы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, не выходя из комы, без восторга отнеслась к идее снять о покойной художественный биографический фильм.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии

Обновлено в 07:27
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

Обновлено в 00:47
Политика

Путин назначил прокурора Рязанской области

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Ивановича Панченко на должность прокурора Рязанской области на 5-летний срок", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Сбивший полицейского на ТТК мужчина употреблял наркотики

В воскресенье, 31 марта, в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что около 3.00 на ТТК в районе Тестовской улицы 25-летний водитель автомобиля Skoda Rapid сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП.
Обновлено в 07:27
Кино

Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 07:16
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

В Пермь сегодня прилетел российский премьер Дмитрий Медведев. Его самолет около 14:00 приземлился в Большом Савино, сообщает «АиФ-Прикамье».
Обновлено в 05:49
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Футбол

Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение, что матч за Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля, информирует официальный Твиттер организации.
Обновлено в 07:25
Экономика

Белоруссия получит от России госкредит до $600 млн

"В соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн", — пояснил Силуанов.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:40
Политика

В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Политика

Украина начала активно укреплять границу с Россией

Обновлено в 07:33
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Обновлено в 06:00
Происшествия

В Магасе суд арестовывает и штрафует участников протестного митинга

Магасский районный суд Ингушетии назначил штрафы и 10-дневные аресты участникам митинга 27 марта.
Обновлено в 04:44
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна после того, как две женщины сообщили о том, что якобы подверглись сексуальному насилию с его стороны.
Обновлено вчера в 18:07
Авто

Lamborghini отказалась от претензий к Aurus

Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку

Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Во Франкфурт доставили тела жертв крушения самолета совладелицы S7

Обновлено в 01:36
Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Президент РАН Александр Сергеев объявил о завершении миссии проекта «Радиоастрон» и отметил, что участники заседания Совета Российской академии наук по космосу предложили наградить участников проекта.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Здоровье

Количество людей с аутизмом в России выросло вдвое

В Минздраве РФ рассказали о печальной тенденции последних лет — аутизм пошел в наступление.
Обновлено в 01:40
Общество

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты чемпионата России

Обновлено в 08:03
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

В среду, 27 марта, Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer.
Обновлено в 07:34
Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное