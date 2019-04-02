Энергетика
Shell подписала первый СПГ-контракт с привязкой к цене нефти BrentТАСС 01:38
Три четверти объемов в контракте будут привязаны к европейским котировкам на нефть Brent, остальные объемы - к американскому индексу Henry Hub. Срок контракта составляет 20 лет. NextDecade подчеркивает, что это первый в США долгосрочный контракт, привязанный к цене нефти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Днем ранее, 1 апреля, Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру обсуждения.
Обновлено в 05:45
Политика
Рапота оценил перспективы создания единой валюты России и Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о полном взаимопонимании военных двух стран.
Обновлено в 04:54
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Общество
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Происшествия
Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста Хашогги
Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты.
Обновлено в 02:35
Космос
Станцию космической связи в Крыму планируют восстановить к 2020 году
Станцию дальней космической связи в Евпатории планируют восстановить к 2020 году.
Обновлено в 06:09
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента США Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Весна придет в Москву во второй половине апреля
По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Политика
Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным
Данилюк отметил, что «нет ни одного человека, который без подготовки готов провести переговоры такого уровня».
Обновлено в 05:38
Экономика
Владелец «Северстали» договорился о покупке доли гипермаркетов «Лента»
Напомним, ранее сообщалось, что инвестиционная компания Алексея Мордашова "Севергрупп" может приобрести крупнейшую долю в сети гипермаркетов "Лента".
Обновлено вчера в 17:45
Кино
В основной конкурс ММКФ вошли тринадцать фильмов
Тринадцать фильмов из Латвии, Италии, Франции, Ирана, Японии и других стран вошли в основной конкурс Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля, сообщила пресс-служба ММКФ на пресс-конференции во вторник.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Совладелец авиакомпании «S7» Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Пресс-служба авиакомпании "S7" сообщила, что в катастрофе погибла совладелец авиакомпании Наталья Филева и ее отец.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку
Глава администрации Курска Николай Овчаров на заседании депутатов городского собрания во вторник попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 04:35
Авто
Toyota представила новый хэтчбек Yaris
Компания Toyota, 1-го апреля показавшая мощный пикап на базе модели Yaris, представила в США уже не шуточный, а вполне реальный хэтчбек Yaris, который, по сути, является перелицованным субкомпактом Mazda 2. Новый Toyota Yaris получил 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил, пару которому составит шестиступенчатая МКПП в стандарте или "автомат" за доплату.
Обновлено в 03:06
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Спорт
Фигурист Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
Обновлено в 04:53
Энергетика
«Северный поток — 2» построили на 37%
Газопровод «Северный поток — 2» на текущий момент построен на 37%, «Газпром» уложил около 915 км труб по дну Балтийского моря.
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
В ГД предложили освободить от пошлин медизделия для личного пользования
Депутат Федот Тумусов ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий снять обязательство по уплате таможенных пошлин и налогов при ввозе в Россию незарегистрированных медицинских изделий, которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Стартовало производство экономичного Lada Largus
Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Общество
ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек
Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45