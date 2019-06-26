Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянницаГазета.Ru вчера в 23:51
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании. Об этом сообщает газета "Известия". По ее словам, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли заключить сделку с Лондоном до инцидента в Солсбери.
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с чего всё началось
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей, в течение долгих лет. Об этом «Известиям» заявила их родственница Виктория Скрипаль, отметив, что близкие находятся под постоянной охраной.Известиявчера в 17:01
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