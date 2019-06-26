Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянницаГазета.Ru вчера в 23:51

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании. Об этом сообщает газета "Известия". По ее словам, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли заключить сделку с Лондоном до инцидента в Солсбери.
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Сговорились по-английски: Скрипали могли пойти на сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей, в течение долгих лет. Об этом «Известиям» заявила их родственница Виктория Скрипаль, отметив, что близкие находятся под постоянной охраной.
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Племянница Скрипаля допустила его сделку с Лондоном перед отравлением

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Газета.Ruвчера в 23:51

Племянница Скрипаля заявила о возможном сговоре экс-полковника ГРУ с британскими властями

Говорит Москва00:49

Сговорились по-английски: Скрипали могли пойти на сделку с Британией

Известиявчера в 17:01
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