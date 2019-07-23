Происшествия
Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешенияИзвестия 20:38
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что сгоревший палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» был нелегальным. Об этом 23 июля сообщает телеканал РЕН ТВ. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — сказал глава края.
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Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный.
— Сергей Фургал, российский политикLenta.ru 21:59
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