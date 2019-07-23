Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что сгоревший палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» был нелегальным. Об этом 23 июля сообщает телеканал РЕН ТВ. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — сказал глава края.

Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения

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