Финансы

Сезонное снижение цен на овощи и фрукты не остановило инфляциюИвановоLive 05:09

Овощи и фрукты в июле подешевели на 6,2 процента. Продовольственные товары без учета плодоовощной продукции подорожали на 0,4 процента. Промышленные товары в целом подорожали на 0,3 процента, лекарства – на 0,7 процента.
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ЦБ: рост инфляции в июле произошел из-за скачка цен на овощи

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Четыре друга инфляции

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