Финансы
Сезонное снижение цен на овощи и фрукты не остановило инфляциюИвановоLive 05:09
Овощи и фрукты в июле подешевели на 6,2 процента. Продовольственные товары без учета плодоовощной продукции подорожали на 0,4 процента. Промышленные товары в целом подорожали на 0,3 процента, лекарства – на 0,7 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:22, Вашингтон
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Кино
Джордж Мартин получил «якутский Оскар»
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов учит годовалую дочь играть в футбол
Дмитрий Тарасов учит свою годовалою дочь от Анастасии Костенко Милану играть в футбол.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Новосибирске пятерых рабочих засыпало землей
Следователи выясняют обстоятельства инцидента с рабочими в Новосибирске, на которых обрушился грунт во время работы на объекте, сообщили РИА Новости в СУ СК области.
Обновлено в 09:09
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Авто
В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр
В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDOS-атаке
Обновлено в 08:17
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Пожар вспыхнул на складе в Красноярске
Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Бывший муж и сын Алены Водонаевой перестали выходить на связь
37-летняя телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на бывшего мужа, который увез их общего сына в Казахстан и перестал выходить на связь.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Авто
Концерн Changan отказался от сборки иномарок на российском заводе
Аналитики сообщают, что Changan уйдет только из одного региона, в России же производитель остается, так как концентр заинтересован в авторынке России и может организовать сборку своих иномарок на другой производственной площадке.
Обновлено в 00:52
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа
Министр обороны посетит ряд заводов и заслушает доклады руководителей предприятий и командования ЦВО Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, министр проинспектирует ряд предприятий ОПК, сообщается в релизе.
Обновлено в 08:36
Теннис
Эжени Бушар: Получается, я могла бы выиграть Rogers Cup
Обновлено в 07:29
Экономика
Меры по защите пенсионных накоплений озвучат россиянам
Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере.
Обновлено в 06:31
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Авто
Toyota разработал систему, помогающую не путать газ с тормозом
Систему, которая помогает избежать аварии при случайном нажатии на газ, внедрит Toyota Motor Corp в свои автомобили до конца года.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19