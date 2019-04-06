Футбол

«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»REGNUM 12:08

Вальядолид — Севилья
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
30′
Эвер Банега
31′
Виссам Бен-Йеддер
Рубен Алькарас
45′+2′
Мичел Эрреро
47′
Мичел Эрреро
Вальдо Рубио
57′
Мойсес Дельгадо Лопес
71′
71′
Франко Васкес
Брайан Сальватьерра
Кеко
Энес Унал
78′
80′
Серхи Гомес
Роке Меса Кеведо
84′
Роке Меса Кеведо
Ануар Туами
Даниэле Верде
86′
86′
Виссам Бен-Йеддер
Симон Кьер
89′
Даниэл Каррису
90′+2′
Мунир Эль-Хаддади
7 апреля между коллективами «Вальядолид» и «Севилья» на стадионе «Хосе Зорилья» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.
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