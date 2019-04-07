«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»Soccer.ru 12:08

«Севилья» обыграла «Вальядолид» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Севилья» (49 очков) располагается на пятом месте, «Вальядолид» (30 очков) - 16-й.

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Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

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Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.

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Общество Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

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Футбол «Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Происшествия Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.

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Единоборства Гассиев может в июне дебютировать в супертяжелом весе Первый тренер россиянина Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал, что боксер может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне.