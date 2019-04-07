Футбол
«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»Soccer.ru 12:08
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
|30′
Эвер Банега
|31′
Виссам Бен-Йеддер
Рубен Алькарас
|45′+2′
Мичел Эрреро
|47′
Мичел Эрреро
Вальдо Рубио
|57′
Мойсес Дельгадо Лопес
|71′
|71′
Франко Васкес
Брайан Сальватьерра
Кеко
Энес Унал
|78′
|80′
Серхи Гомес
Роке Меса Кеведо
|84′
Роке Меса Кеведо
Ануар Туами
Даниэле Верде
|86′
|86′
Виссам Бен-Йеддер
Симон Кьер
|89′
Даниэл Каррису
|90′+2′
Мунир Эль-Хаддади
|43%
|Владение мячом
|57%
|70%
|Процент точных передач
|83%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|5
|6
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|11
|16
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Вальядолид
Расстановка 4‑5‑1
1
Масип
17
Мойяно
4
Кико
5
Калеро
3
Дельгадо Лопес
9
Унал
7
Рубио
11
Верде
14
Алькарас
10
Плано
12
Гвардиола
13
Сориано
25
Меркадо
7
Меса
6
Каррису
21
Промес
17
Сарабия
10
Банега
15
Гоналон
41
Сальватьерра
4
Кьер
19
Эль-Хаддади
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
«Севилья» обыграла «Вальядолид» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Севилья» (49 очков) располагается на пятом месте, «Вальядолид» (30 очков) - 16-й.
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