Футбол

«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»Soccer.ru 12:08

Вальядолид — Севилья
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
30′
Эвер Банега
31′
Виссам Бен-Йеддер
Рубен Алькарас
45′+2′
Мичел Эрреро
47′
Мичел Эрреро
Вальдо Рубио
57′
Мойсес Дельгадо Лопес
71′
71′
Франко Васкес
Брайан Сальватьерра
Кеко
Энес Унал
78′
80′
Серхи Гомес
Роке Меса Кеведо
84′
Роке Меса Кеведо
Ануар Туами
Даниэле Верде
86′
86′
Виссам Бен-Йеддер
Симон Кьер
89′
Даниэл Каррису
90′+2′
Мунир Эль-Хаддади
«Севилья» обыграла «Вальядолид» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Севилья» (49 очков) располагается на пятом месте, «Вальядолид» (30 очков) - 16-й.
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