Футбол

«Севилья» выкупит Андре Силву за 30 миллионов евро
Матч ТВ
09:34

Директор «Севильи» Хоакин Капаррос объявил, что клуб воспользуется опцией выкупа нападающего Андре Силвы у «Милана». Испанский клуб арендовал 23-летнего игрока на сезон-2018/19. «Севилья» может выкупить португальца за 30 миллионов евро.
Матч ТВ09:34

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«Севилья» намерена выкупить Андре Силву за 30 миллионов евро

Спорт-Экспресс09:48

«Севилья» выкупит Андре Силву за 30 миллионов евро

Матч ТВ09:34

«Севилья» выкупит Андре Силву за 30 миллионов евро

Sportbox.RU09:34

«Севилья» собирается выкупить права на Андре Силву

Soccer.ru06:18

«Севилья» активирует опцию выкупа Андре Силвы за 30 млн евро

Sports.ru07:21
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Андре Силва
Португальский футболист
Португальский футболист, нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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