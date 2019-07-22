Футбол

«Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля»Sport24.ru вчера в 19:59

На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете. На 76-й минуте испанская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Жорис Ньяньон. Несмотря на это, андалусийцы вырвали победу — решающий гол на 90-й минуте забил Алехандро Посо.
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«Севилья» в меньшинстве вырвала победу в товарищеском матче с «Ливерпулем»

РИА Новости00:12

«Севилья» — «Ливерпуль» — 2:1. Видеообзор товарищеского матча

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«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»

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