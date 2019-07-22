Футбол

«Севилья» в меньшинстве выиграла у «Ливерпуля»Спорт-Экспресс 20:00

"Севилья" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (2:1). Команды обменялись голами в первом тайме. Победный мяч в концовке забил Алехандро Посо, когда испанская команда осталась в меньшинстве.
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