Футбол
«Севилья» в меньшинстве выиграла у «Ливерпуля»Спорт-Экспресс 20:00
"Севилья" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (2:1). Команды обменялись голами в первом тайме. Победный мяч в концовке забил Алехандро Посо, когда испанская команда осталась в меньшинстве.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:11, Вашингтон
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Назначен руководитель Администрации главы и правительства Якутии
В последние годы работал в АГиПЕ.
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В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
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Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
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Многим интересно, какой праздник отмечают 22 июля.
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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную
Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
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Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии
Россиянин за рулем грузовика сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 18:25
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Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
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НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency
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Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
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Обновлено в 19:46
Футбол
Де Лигт: «Деньги не сыграли никакой роли в моем переходе в „Ювентус“»
Новичок «Ювентуса» Маттейс Де Лигт заверил, что он выбрал итальянский клуб не из-за денег.
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В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
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Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" приостановили пропуск людей, так как 150 метрах от пункта пропуска обнаружили мину.
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Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
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В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
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Технологии
Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш
В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
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