"Севилья" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (2:1). Команды обменялись голами в первом тайме. Победный мяч в концовке забил Алехандро Посо, когда испанская команда осталась в меньшинстве.

«Севилья» в меньшинстве выиграла у «Ливерпуля»

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