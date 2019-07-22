Футбол
«Севилья» в меньшинстве выиграла у «Ливерпуля»Спорт-Экспресс вчера в 20:00
"Севилья" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (2:1). Команды обменялись голами в первом тайме. Победный мяч в концовке забил Алехандро Посо, когда испанская команда осталась в меньшинстве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США
Чемпионатвчера в 20:59
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Армия и оружие
В Великобритании сочли свои ВМС неспособными защитить интересы страны
Британские ВМС не состоянии защищать интересы страны во всем мире, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:59
Политика
ЦИК Украины признал выборы в Верховную раду состоявшимися
Официальные результаты ЦИК обнародует до 5 августа, но уже сейчас глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение внеочередных парламентских выборов, не было.
Обновлено в 05:02
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Британии чайка унесла чихуахуа
Обновлено вчера в 20:12
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено вчера в 03:07
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Общество
Правила провоза багажа через границу ужесточат
Сообщается, что с 19 августа можно будет ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 01:23
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
Обновлено в 03:37
Политика
Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду
Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Жители Башкирии жалуются на проблему записи в поликлиниках
Максим Забелин сообщил, что чаще всего жители жалуются на «невозможность записаться к врачу», ожидание в очереди без записи по два-три часа, на нехватку специалистов, оборудования и отсутствие элементарных условий в поликлиниках (тесно в коридорах, нет туалета, питьевой воды и т.д.).
Обновлено в 02:09
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Кино
«Мстители. Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Картина побила рекорд предыдущего лидера — «Аватара» Джеймса Кэмерона, продержавшегося 10 лет (2,78 млрд. долларов).
Обновлено в 04:17
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Энергетика
Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»
Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
Обновлено в 03:50