Футбол

«Севилья» в меньшинстве отыграла два гола в матче с «Эйбаром»Sport24.ru 14:26

Севилья — Эйбар
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
22′
Фабиан Орельяна
Серхио Эскудеро
39′
52′
Хоан Хордан Морено
58′
Иван Рамис
Паулу Оливейра
Серхио Эскудеро
Хесус Навас
61′
Роке Меса Кеведо
Франко Васкес
62′
63′
Шарлес Диас
Эвер Банега
65′
72′
Сержи Энрик
Гонсало Эскаланте
Даниэл Каррису
Брайан Сальватьерра
74′
83′
Шарлес Диас
Кике Гарсия
Эвер Банега
84′
Виссам Бен-Йеддер
88′
Виссам Бен-Йеддер
88′
Хесус Навас
88′
Пабло Сарабия
90′+2′
«Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Эйбаром» в 23-м туре чемпионата Испании. Гости вели в счете большую часть матча, забив по голу в каждом из таймов, отличились Фабиан Орельяна и Шарлес. На 84-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве после удаления Эвера Банеги.
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