Футбол
«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»Sportbox.RU вчера в 20:15
На 76-й минуте андалусийцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Жориса Ньяньона. На 90-й минуте Алехандро Посо забил победный мяч.
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«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США
Чемпионатвчера в 20:59
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Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Рада верховного: Зеленскому удалось взять парламент под контроль
Новая коалиция на базе победившей на парламентских выборах партии «Слуга народа» позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому начать курс на обещанные изменения как внутри страны, так и на внешнеполитической арене.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:44
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
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Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
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Происшествия
Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:49
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Наука
Ученые установили свойства композитов для новых поездов
Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.
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Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС России на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, сообщил «РИА Новости» источник в мэрии Читы.
Обновлено вчера в 22:50
Авто
Документы, которые водитель обязан поменять при смене фамилии или адреса
Законодательтсвом предусмотрено несколько документов, которые нужно обязательно поменять в случае смены фамилии или адреса проживания.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В пензенском зоопарке посетители закормили жеребенка до смерти
Руководство пензенского зоопарка сообщило о гибели жеребенка шетнтлендской пони. Жеребёнок появился на свет в зоосаде в апреле.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 16:23
Кино
Новые «Мстители» обгоняют рекорд «Аватара» по кассовым сборам
Фантастический фильм «Мстители: Финал» установит новый мировой рекорд кассовых сборов, в связи с чем может обойти блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено вчера в 02:32
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Общество
Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено вчера в 11:33
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Теннис
Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР
Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР.
Обновлено в 01:43
Политика
ЦИК обнародовал первые результаты на выборах в Раду
После обработки одного процента протоколов стало известно, что партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народу» лидирует на выборах в Раду.
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Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Наука
Ученые нашли простой способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Волочкова прокомментировала слухи о своей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своей свадьбе, которые появились в средствах массовой информации.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Зеленский задумался о коалиции после победы его партии на выборах
Партия Владимира Зеленского лидирует на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека
Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
СМИ: Новая Зеландия планирует создать реестр владельцев огнестрельного оружия
Правительство Новой Зеландии планирует создать национальный реестр владельцев огнестрельного оружия и ужесточить правила получения лицензий на владение им в качестве второго этапа реформ после нападения на две мечети в городе Крайстчерч 15 марта.
Обновлено в 01:29