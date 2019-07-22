Футбол
«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»Sportbox.RU вчера в 20:15
На 76-й минуте андалусийцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Жориса Ньяньона. На 90-й минуте Алехандро Посо забил победный мяч.
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«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США
Чемпионатвчера в 20:59
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В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Калужской области бык насмерть забодал пастуха.
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
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Тренер «Динамо» пережил сердечный приступ во время матча
Главный тренер бухарестского «Динамо» Евгения Неагое пережил сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии против «Университати».
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Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
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Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
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Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
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Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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Зеленский рассчитывает, что они с Путиным смогут найти взаимопонимание
Как информирует Газета ру со ссылкой на DW, соответствующее заявление украинский лидер Владимир Зеленский сделал вскоре после обнародования первых данных экзитполов на внеочередных выборах в Раду.
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У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
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Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
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Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика
ЦИК признала выборы в Верховную раду состоявшимися
Центризбирком Украины признал внеочередные выборы в Верховную раду состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук в понедельник, 22 июля.
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Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
Гончаренко провел 100-й матч на посту главного тренера ЦСКА
В матче 2-го тура РПЛ ЦСКА выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1. Эта игра стала сотой для Виктора Гончаренко на посту главного тренера армейцев.
Обновлено в 02:58
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Партия Зеленского побеждает на выборах на Украине
В 2014 году Петр Порошенко стал президентом Украины, получив на выборах 54,7% голосов при явке 59,5%. На президентских выборах 2019 года проиграл кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:43
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48