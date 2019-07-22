Футбол

«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»Sportbox.RU вчера в 20:15

На 76-й минуте андалусийцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Жориса Ньяньона. На 90-й минуте Алехандро Посо забил победный мяч.
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«Севилья» — «Ливерпуль» — 2:1. Видеообзор товарищеского матча

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«Ливерпуль» - «Севилья»: видео всех голов

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«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

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«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»

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«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»

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«Ливерпуль» проиграл «Севилье» в товарищеском матче

Газета.Ruвчера в 19:59

«Севилья» в меньшинстве вырвала победу в товарищеском матче с «Ливерпулем»

РИА Новости00:12
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
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Как информирует Газета ру со ссылкой на DW, соответствующее заявление украинский лидер Владимир Зеленский сделал вскоре после обнародования первых данных экзитполов на внеочередных выборах в Раду.
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Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
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Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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В Коми вагоны с углем сошли с рельсов

Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
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Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
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Гончаренко провел 100-й матч на посту главного тренера ЦСКА

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В 2014 году Петр Порошенко стал президентом Украины, получив на выборах 54,7% голосов при явке 59,5%. На президентских выборах 2019 года проиграл кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому.
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На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Испанский футболист, нападающий клуба «Севилья» и сборной Испании. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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