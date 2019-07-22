Футбол
«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»Матч ТВ вчера в 20:15
На 76-й минуте андалусийцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Жориса Ньяньона. На 90-й минуте Алехандро Посо забил победный мяч.
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«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США
Чемпионатвчера в 20:59
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Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Общество
Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет
Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
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Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
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В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:20
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
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В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде
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Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
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Депутат Госсовета Республики Коми Алексей Чупров обнаружен мертвым в собственной квартире в Сыктывкаре.
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Кокорин и Мамаев «устроились» швеями за 11 тысяч рублей в месяц
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