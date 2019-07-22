Футбол

«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»Матч ТВ вчера в 20:15

На 76-й минуте андалусийцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Жориса Ньяньона. На 90-й минуте Алехандро Посо забил победный мяч.
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«Севилья» — «Ливерпуль» — 2:1. Видеообзор товарищеского матча

Sport24.ruвчера в 22:20

«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»

Sportbox.RUвчера в 20:15

«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

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«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»

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«Севилья» в меньшинстве вырвала победу в товарищеском матче с «Ливерпулем»

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«Ливерпуль» проиграл «Севилье» в товарищеском матче

Газета.Ruвчера в 19:59

«Ливерпуль» - «Севилья»: видео всех голов

Спорт-Экспрессвчера в 20:13
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
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Обновлено в 04:56
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Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
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Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Общество

Глава Минстроя отправится в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Обновлено в 08:53
Происшествия

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Политика

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Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Экономика

Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты

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Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет

Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
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Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
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Гаджеты

Смартфоны Lenovo вернутся на российский рынок

Смартфоны китайского бренда Lenovo вернутся на российский рынок, сообщает «Ъ». По данным издания, входящая в холдинг RDC Group компания Mobilidi (дистрибьютор смартфонов Xiaomi и Hisense) подписала соглашение об эксклюзивной дистрибуции мобильной техники Lenovo в России.
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Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве

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В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
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Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

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В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде

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В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
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Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
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