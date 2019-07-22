Футбол
«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»Матч ТВ вчера в 20:15
На 76-й минуте андалусийцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Жориса Ньяньона. На 90-й минуте Алехандро Посо забил победный мяч.
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«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США
Чемпионатвчера в 20:59
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Кино
«Мстители. Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Москве на концерте Metallica задержали мужчину в федеральном розыске
Во время концерта группы Metallica в Москве полиция задержала мужчину, который находился в федеральном розыске.
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Футбол
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Первые матчи состоятся 8 августа, а ответные будут сыграны 15 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы.
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Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
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Общество
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Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
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Кино
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Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Культура
В Госдуме рассчитывают в сентябре рассмотреть проект об электронном документообороте в новой редакции
Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») рассчитывает, что законопроект об электронном документообороте, который будет на днях внесен в Госдуму, рассмотрят в первом чтении в сентябре.
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Космос
Введен в эксплуатацию самый мощный российский спутник связи
Обновлено в 06:56
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
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Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад подводную лодку
Министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад.
Обновлено в 05:53
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Авто
Семиместный Mitsubishi Outlander получил российские цены
Российское представительство марки Mitsubishi опубликовало официальные цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander с третьим рядом сидений.
Обновлено в 03:44
Политика
В Москве завершился митинг оппозиции
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился.
Обновлено 20 июля в 10:07
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Футбол
Обнародована зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают наказание за драки, получат работу в швейном тюремном цеху колонии.
Обновлено в 06:48
Энергетика
Газпром продолжит строительство «Южного потока»
В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
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Шоу-бизнес
Сергей Векслер рассказал, как чудом не погиб на съемках картины
Если травму получил раньше, то я бы сорвал съемки.
Обновлено в 07:25
Общество
В Роскомнадзоре назвали число обращений по незаконной обработке персональных данных
Как пояснили в Роскомнадзоре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких обращений выросло на 44%.
Обновлено в 07:31
Кино
На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Миком Джаггером
Венецианский кинофестиваль объявил фильм закрытия — им станет лента The Burnt Orange Heresy с участием Мика Джаггера, Элизабет Дебики («Вдовы»), Дональда Сазерленда («Лучшее предложение»), Класа Банга («Квадрат») и другие.
Обновлено в 07:37