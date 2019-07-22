Футбол

«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»Матч ТВ вчера в 20:15

На 76-й минуте андалусийцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Жориса Ньяньона. На 90-й минуте Алехандро Посо забил победный мяч.
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«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»

Sportbox.RUвчера в 20:15

«Севилья» в меньшинстве вырвала победу в товарищеском матче с «Ливерпулем»

РИА Новости00:12

«Севилья», несмотря на удаление, обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США

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«Севилья» — «Ливерпуль» — 2:1. Видеообзор товарищеского матча

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«Ливерпуль» проиграл «Севилье» в товарищеском матче

Газета.Ruвчера в 19:59

«Ливерпуль» - «Севилья»: видео всех голов

Спорт-Экспрессвчера в 20:13
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Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
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Политика

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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Культура

В Госдуме рассчитывают в сентябре рассмотреть проект об электронном документообороте в новой редакции

Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») рассчитывает, что законопроект об электронном документообороте, который будет на днях внесен в Госдуму, рассмотрят в первом чтении в сентябре.
Обновлено в 06:55
Космос

Введен в эксплуатацию самый мощный российский спутник связи

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Общество

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Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Пользователь «В контакте» отсудила 100 000 рублей у государства

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Экономика

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Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
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Во Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад подводную лодку

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Обновлено в 05:53
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

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Авто

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Согласованный столичными властями митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился.
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Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Омской области

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Испанский футболист, нападающий клуба «Севилья» и сборной Испании. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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